المبعوث الأممي إلى سوريا يبحث تشكيل اللجنة الدستورية في دمشق

قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، خلال زيارته لدمشق عرضاً للنشاطات التي قام بها من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

وأكد دي ميستورا، خلال لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الأربعاء، أنه بذل خلال السنوات التي قضاها بصفته المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قصارى جهده للتوصل إلى حل سياسي في ظل ظروف معقدة.

وقالت وزارة الخارجية السورية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه جرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للازمة في سورية ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور الحالي التي تم بحثها في اللقاء الأخير الذي جمع الوزير المعلم والامين العام للأمم المتحدة انطونيو جويتريش في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة.

وأكد «المعلم» على استمرار دعم سوريا للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن سوريا تعاطت بكل ايجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي.

وشدد على أن إطلاق عمل هذه اللجنة يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا، والمتمثل بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا.

وقال «المعلم» إن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، وبناء عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سوريا، وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري.

واتفق الجانبان في نهاية المباحثات على استمرار التواصل بينهما من أجل بحث الأفكار التي من شانها دفع العملية السياسية قدما.

وكان دي ميستورا وصل إلى دمشق في وقت سابق اليوم.

وقالت مصادر دبلوماسية في دمشق، لوكالة الأبناء الألمانية «د.ب.أ»، إن دي ميستورا سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين السوريين لبحث تشكيل اللجنة الدستورية التي أُقرت في مؤتمر سوتشي، ورجحت المصادر أن يلتقي دي ميستورا أيضا الرئيس السوري بشار الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي سبق أن أعلن أنه سيغادر منصبه نهاية الشهر المقبل.