جمهور شيرين يختار اسم «تاج راسك» لأغنيتها الجديدة

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الإسم اللي اختارتوه هو "تاج راسك"! 👏🏻 تقدروا تسمعوا #تاج_راسك كاملة من اللينك اللي في البايو 🎤
A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on Oct 23, 2018 at 1:37pm PDT
الإسم اللي اختارتوه هو "تاج راسك"! 👏🏻 تقدروا تسمعوا #تاج_راسك كاملة من اللينك اللي في البايو 🎤
A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on Oct 23, 2018 at 1:37pm PDT