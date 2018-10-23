جمهور شيرين يختار اسم «تاج راسك» لأغنيتها الجديدة

اختار متابعو الفنانة شيرين عبد الوهاب اسم «تاج راسك» لأغنيتها الجديدة التي طرحتها اليوم عبر قناتها على «يوتيوب» بدون اسم محدد، وطالبت جمهورها باختيار اسم مناسب للأغنية.



وعلقت شيرين بعد أن اختار جمهورها الاسم المناسب عبر حسابها بـ«انستجرام» قائلة: الاسم اللي اختارتوه للأغنية هو «تاج راسك».



يذكر أن تلك الأغنية هي الثانية في ألبوم شيرين الجديد "نساي" والذي لم يصدر كاملا حتى الآن، بل أصدرت منه فقط أغنية نساي، وتاج راسك وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع حسن الشافعي.



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