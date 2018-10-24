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اليمن: ألوية العمالقة تتصدى لهجوم شنته مليشيات الحوثي بالحديدة

عدن- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:27 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:27 ص

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات ألوية العمالقة تمكنت وبإسناد جوي من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي للتقدم إلى الخط الواصل بين منطقتي الكيلو 7 والكيلو 10 بمحافظة الحديدة.

وقالت المصادر ـ لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاءـ إن قوات ألوية العمالقة شنت هجوما مضادا على مواقع الحوثيين في تلك المناطق الواقعة في الأطراف الجنوبية الشرقية للحديدة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين أسفرت عن مقتل عدد من الحوثيين.

وتواصل قوات المقاومة المشتركة الدفع بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة لأطراف مدينة الحديدة استعدادا لعملية عسكرية مرتقبة.


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