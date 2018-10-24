كشفت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، السبب وراء عزوفها عن العمل المسرحي، وعدم تقديمها سوى مسرحية «بمبة كشر» فقط، قائلة إن كل مجال يمتلك وسائل التعبير الخاصة به، لكنها حصلت على كفايتها من المسرح بهذا العمل.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنها حرصت على الاستفادة من تجربة المسرح وفهم الأداء المسرحي للاستفادة منه في المجال الذي تحب وهو السينما.



وتابعت: «أنا متعصبة للسينما جدًا، وأي شيء أنتمي إليه أحبه بكل ما أملك، فهي تعد مدرسة تربوية عالمية متخصصة في العلم الإنساني»، مضيفة: «السينما هي جنة الأرض، وأنا مدينة لها لأنها علمتني وربتني ودلعتني، وكل من ينتمي إليها ينفرد بمميزات لا تتوافر في الآخرين ممن خارج المجال».



وأشارت إلى عدم استساغتها إلقاء النصائح على الآخرين، لكونها لا تؤمن بجدوى ذلك، لأن النصيحة لابد أن تنبع من ذات الشخص، موضحة أنه على الفنان أن يتأمل ويختار ويحاول أن يكون صادقًا فيما يفعل، لأن الأمانة والصدق وإجادة العمل هم أساس النجاح.



