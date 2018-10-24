المصري يفقد حلم بلوغ نهائي الكونفيدرالية بسقوط مدوي أمام فيتا كلوب

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حطم فيتا كلوب الكونجولي أمال المصري البورسعيدي في بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"، بعدما منى بهزيمة ثقيلة بنتيجة 4ــ0، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونجولية كينشاسا، وذلك في إياب نصف نهائي المسابقة.

أحرز أهداف فيتا كلوب، ايدي نجوي ايمومو هدفين في الدقيقتين 6، و38، وعزز ماكوسو مونديلي النتيجة للفريق الكونجولي بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 75، فيما أحرزموكوكو باتيزاديو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحسم فيتا كلوب تأهله إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

الشوط الأول

افتتح فيتا كلوب التسجيل مبكرًا عبر لاعبه ايدي نجوي ايمومو في الدقيقة 6 من ركنية قابلها نجوي ايمومو برأسية نموذجية على يسار أحمد مسعود حارس المصري لتسكن شباك الزاوية اليمنى للمرمى.

انحصر اللعب في نصف ملعب المصري الذي نجم عنه ضغط قوي من لاعبي فيتا كلوب على دفاعات الفريق البورسعيدي الذي حاول التعامل مع مهاجمي الفريق الكونجولي ومنعهم من التسجيل مرة أخري.

قاد أحمد شكري هجمة لصالح المصري في منتصف الشوط الأول ولكن فقد الكرة بتمريرة غير متقنة على بعد خطوات من منطقة جزاء فيتا كلوب.

أنقذ أحمد مسعود حارس المصري شباكه عندما تصدى لهجمة مرتدة خطيرة لفيتا كلوب عبر مولوكو من الجهة اليمني حيث سدد اللاعب كرة أرضية بين قدمي الحارس، نجح مسعود في التصدي لها

طالب لاعبو المصري بإحتساب ركلة جزاء ضد فيتا كلوب وذلك بعد لمس مدافعهم الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم لم يحتسب شيئاً.

أضاف نجوي ايمومو الهدف الثاني للفريق الكونجولي في الدقيقة 38 من تصويبة متقنه من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك احمد مسعود حارس الفريق البورسعيدي.

انتهي الشوط الأول بتقدم فيتا كلوب بنتيجة 2ــ0، واضعًا قدمًا في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

الشوط الثاني

نفذ أحمد جمعة مهاجم المصري هجمة مرتدة خطيرة مع بداية الشوط الثاني لكن نجح دفاع فيتا كلوب في إبعاد الكرة وتحويلها لركلة ركنية.

كاد فيتا كلوب أن يدون الهدف الثالث من هجمة منظمة داخل منطقة الجزاء سددها مهاجم فيتا كلوب أعلى عارضة مرمى المصري.

كان محمود وادي على مقربة من تذليل الفارق لصالح المصري عندما سدد كرة مزدوجة أبعدها مدافعوا فريق فيتا كلوب من على خط المرمى.

أحرز ماكوسو مونديلي الهدف الثالث لصالح فيتا كلوب بعد انفراده بأحمد مسعود حارس المصري الذي تخطاه مونديلي ويضع الكرة في المرمى الخالي في الدقيقة 75.

ضاعف موكوكو باتيزاديو النتيجة لصالح فيتا كلوب الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، في تراجع ملحوظ للفريق البورسعيدي.

حاول المصري حفظ ماء الوجه بتسجيل هدف تذليل الفارق لكن لم ينجح لاعبو الفريق البورسعيدي في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف ليودع البطولة الأفريقية.