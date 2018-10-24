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تحصين 128 ألفا و500 حيوان ضد مرض الحمى القلاعية بالقليوبية

خالد محمد:
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 11:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 11:38 ص

أعلنت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري، اليوم الأربعاء، استمرار حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية لجميع الحيوانات، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة للتصدي لمرض الحمى القلاعية على مستوى المحافظة؛ بهدف تخفيف العبء عن كاهل الفلاح والمربي البسيط.

وقالت العسيلي إنه تم تحصين 128 ألفا و500 حيوان ضد مرضى الحمى القرعية وحمى الوادي المتصدع، ذلك منذ انطلاق الحملة فى أول أكتوبر الجاري حتى الآن، مشيرة إلى أن المستهدف تحقيقه خلال الحملة هو تحصين 166 ألف حيواناً.

وأشارت إلى أن القوافل البيطرية التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بجامعة بنها، لها دوراً في توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين حيواناتهم، واتباع الطرق والإجراءات السليمة لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض المختلفة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضافت أن إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، يأتي في إطار دور وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر وتنميتها، من خلال تحصين الحيوانات وحمايتها من الأمراض الوبائية المختلفة، خاصة الحمى القلاعية.


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