هل وجد العالم أخيرا الحل للتخلص من الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي؟

هل فكرت يومًا في الأكياس البلاستيكية التي تستخدمها في حياتك بشكل يومي مما تتكون؟ وهل المواد التي تتكون منها ضارة أم لا؟

تشن أغلب دول العالم حربًا على استخدام الأكياس البلاستيكية لشدة خطورتها، وبرغم هذا إلا أنها مازالت هى الوسيلة الأكثر استخدامًا في حمل الأغراض والاحتياجات.

وترجع خطورة هذه الأكياس إلى أنها عبارة عن مواد كيميائية صعبة التحلل وينتج عن حرقها الإصابة بالسرطانات، كما أن المواد الغذائية تتفاعل معها وتذوب هذه المواد الكيميائية الضارة في الطعام.

ويحاول العالم أن يجد بديلًا لهذه الأكياس البلاستيكية، وفي أحدث الاكتشافات العلمية المذهلة خلال الأيام القليلة الماضية اخترع علماء أوكرانيون أكياسًا بلاستيكية صديقة للبيئة يمكن أكلها وتتحلل بشكل سريع جدًا.

اكتشف الطبيب ديميترو بيديوك وزملاؤه المادة التي تتكون منها هذه الأكياس، فهى تنتج من الجمع بين نشويات وبروتينات طبيعية، كان ذلك في مختبرهم بالجامعة الوطنية الزراعية في سومي بأوكرانيا، وفقًا لما ذكرته الإذاعة البريطانية"بي بي سي".

كما شكل العلماء أكوابًا وأكياسًا، مستخدمين أعشابا بحرية ومادة "النشا" المستخرجة من الطحالب الحمراء.

وقال بيديوك في لقاء له بمحطة تلفزيونية أوكرانية، إن الكيس البلاستيكي الجديد يتحلل تمامًا في خلال أسبوع، موضحًا أن هذه الأكواب قابلة للتجميد، وأيضًا بإمكانها تحمل درجة حرارة عالية تصل إلى 250 درجة مئوية.

ويذكر أيضًا أنه في أواخر 2016 اخترع أشواث هيدج صاحب شركة في الهند أكياسًا من النشا والزيت النباتي قابلة للتحلل ويمكن أكلها على الرغم من أنها تبدو بلاستيكية 100%، وجاءت هذه الفكرة نتيجة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الهند، مما اضطر هيدج لإيجاد بدائل لحمل الأغراض والاحتياجات.

ويتم استخدام ألوان طبيعية لإعطاء الأكياس اللون، كما أنها تتحلل تلقائيًا خلال 180 يومًا، وتتحلل في درجة حرارة الغرفة في أقل من يوم.