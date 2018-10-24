الأربعاء 24 أكتوبر 2018 10:45 م القاهرة القاهرة 27.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

«ترامب» يؤيد وصف «بنس» للهجمات برسائل مفخخة بأنها «أعمال خسيسة»

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:44 م

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سلسلة من الهجمات برسائل مفخخة إلى الرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية، قائلاً: إنه يتفق مع إدانة نائب الرئيس مايك بنس للهجمات.

وكتب «بنس» على موقع «تويتر»، "هذه الأعمال الجبانة خسيسة، وليس لها مكان في هذا البلد.. ممتن للاستجابة السريعة من جانب جهاز الخدمة السرية، ومكتب التحقيقات الاتحادي، ووكالات انفاذ القانون المحلية. وسيتم تقديم المسؤولين عنها للعدالة."

وكتب ترامب، تغريدة، قال فيها إنه يوافق "بصدق" على البيان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك