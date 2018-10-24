«ترامب» يؤيد وصف «بنس» للهجمات برسائل مفخخة بأنها «أعمال خسيسة»

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سلسلة من الهجمات برسائل مفخخة إلى الرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية، قائلاً: إنه يتفق مع إدانة نائب الرئيس مايك بنس للهجمات.

وكتب «بنس» على موقع «تويتر»، "هذه الأعمال الجبانة خسيسة، وليس لها مكان في هذا البلد.. ممتن للاستجابة السريعة من جانب جهاز الخدمة السرية، ومكتب التحقيقات الاتحادي، ووكالات انفاذ القانون المحلية. وسيتم تقديم المسؤولين عنها للعدالة."

وكتب ترامب، تغريدة، قال فيها إنه يوافق "بصدق" على البيان.