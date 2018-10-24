الجالية المصرية بالكونغو تؤازر المصرى أمام فيتا كلوب بالكونفيدرالية

حرص عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بالكونغو الديموقراطية على التجمع بمقر اقامة فريق المصرى بأحد فنادق العاصمة كينشاسا استعدادا لمرافقة الفريق لاستاد الشهداء بكينشاسا والذي يستضيف مباراة المصري ومضيفه فيتا كلوب والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في اياب دور نصف نهائى من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية النسخة الخامسة عشر .

واستقبل مسئولى بعثة المصرى المرافقين للفريق الجماهير المصرية ظهر اليوم داخل فندق الاقامة وحرصت بعض الجماهير من التقاط الصور مع التوأم حسن وعدد من اللاعبين قبل التوجة الى ستاد الشهداء لحضور المباراة داخل المدرجات واصطحبت بعض الجماهير الاعلام المصرية واستعانت من بعثة المصرى علم النادى لتشجيع اللاعبين خلال المباراة.