رئيس الوزراء يبحث مع وزيره التضامن تنفيذ مشروع «مودة» لخفض معدلات الطلاق

تابع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والي، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزراة.

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التضامن إجراءات إنشاء مجمع خدمات الاسرة والطفولة بحى الأسمرات، لتقديم الخدمات والرعاية المجتمعية لأهالى الحى، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الانتاج الحربى لتنفيذ المشروع على قطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض بمساحة 5000م2، وتحويل قيمة الـ 25% الأولى من اجمالى تكلفة الإنشاء التى تقدر بنحو 55 مليون جنيه لصالح وزارة الإنتاج الحربى.

وقدمت وزيرة التضامن تقرير عن موقف المشروع القومى لحماية كيان الأسرة المصرية، والذى من المقترح أن يتم إطلاقه تحت اسم "مودة"،والذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، والعمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وكذلك فض المنازعات، بما يسهم فى خفض معدلات الطلاق، ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والابناء.

وأوضحت والى أن إجمالى عدد المستهدفين من مشروع "مودة" يصل إلى نحو 800 ألف سنويًا، ويتم تنفيذه على عدة محاور من بينها، القيام بحملة اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج.

وناقش الاجتماع موقف مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.

وأكد رئيس الوزراء، أن توجيهات الرئيس السيسي تشدد على ضرورة العمل على الحد من الزيادة السكانية، التي تلتهم ثمار التنمية، مشيرًا إلى وجود محفزات لذلك تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الحملة، لافتًا إلى إطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر إنجابًا.