الحكومة الفلسطينية تتمسك ببدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الشهر المقبل رغم الانتقادات

أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تمسكها ببدء التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي، مطلع الشهر المقبل رغم الجدل الواسع بشأن بنوده.

وقررت الحكومة، بحسب بيان صدر عنها، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، تكليف لجنة وزارية لفتح حوار والتشاور والاستماع، إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون المذكور.

وقالت الحكومة، إن قانون الضمان الاجتماعي خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وهي مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك.

وبحسب الحكومة، سيستفيد من القانون أكثر من مليون ومئة ألف عامل، وأنه "يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70 بالمئة من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم".

وينص القانون، على خصم 15.5 بالمئة من راتب الموظف شهرياً بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 7.5 بالمئة من العامل و8 بالمئة من صاحب العمل (المشغل).