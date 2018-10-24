تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني في مدرجات ملعب "كامب نو"، لمشاهدة اللقاء الذي يجمع الآن بين البلوجرانا وإنتر ميلان الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

والتقطت عدسات الكاميرات حضور قائد البارسا، في المدرجات وهو يربط ذراعه الأيمن برقبته، وذلك إثر الاصابة التي تعرض لها أمام إشبيلية، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

ويعد هذا الظهور هو الثاني للبرغوث الأرجنتيني، عقب الاصابة، حيث نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، صورًا لميسي خلال تجوله مع أسرته في أحد الأماكن العامة. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يغيب ميسي عن صفوف برشلونة لما لا يقل عن 3 أسابيع، حيث من المنتظر عودته في شهر نوفمبر المقبل، الأمر الذي يعني غياب نجم الفريق الكتالوني، عن مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، الأحد القادم، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية، تعرضه لكسر في عظام ذراعه الأيمن. (طالع التفاصيل)