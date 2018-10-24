تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مركز ومدينة كفر الدوار، والتي تأتي ضمن سلسة جولاته الميدانية المتتابعة بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة سير العمل بها والدفع والاسراع بمعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وجاءت زيارة المحافظ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بنطاق المركز، بدأها بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بأرض عاشور صالح بالعكريشة "المرحلة الثانية" والتي تشمل إنشاء 31 عمارة سكنية بإجمالي 741 وحدة سكنية تابعة لمديرية الإسكان بالبحيرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95%، وسوف يتم طرحها عن طريق بنك الإسكان والتعمير.

وأشاد آمنة بموقع العمارات السكنية داخل المدينة وتشطيبها المتميز، مؤكداً أن المحافظة قامت بدعم تلك الوحدات السكنية بـ2 مليون جنيه، لأعمال تعلية وتسوية الطرق بالمواد المحجرية لإمكانية توصيل المرافق، مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها على الأهالي والمستحقين نهاية شهر 12 المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

ورافق المحافظ كلاً من، اللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وأعضاء مجلس النوابأ وجمع كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.