أقامت المنتجة ماريان خوري مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، الأربعاء، داخل سينما زاوية بوسط القاهرة من أجل الإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية عشر لـ"بانوراما الفيلم الأوروبي"، والتي ستنظّم نشاطاتها في الفترة من 7 إلى 17 من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت "خوري" أنّ الدورة الحادية عشر ستعرض 65 فيلما من 26 دولة اوروبية منهم النمسا وبلجيكا وبلغاريا وايطاليا وهولندا والبرتغال واوكرانيا والسويد وسويسرا والمانيا وأيسلند، من الأفلام الروائية والتسجيلية والقصيرة والأرشيفية، التي أُنتجت مؤخرا وحصلت على جوائز من مهرجانات دولية عديدة.

وأضافت ماريان خوري مدير شركة أفلام مصر العالمية انه تم اختيار بعض الافلام من قبل لجنة مكونة من المخرج ابو بكر شوقي ومدير التصوير عبد السلام موسى والسيناريست مريم نعوم، لافتة إلى انه سيقام فعاليات هامشية عديدة على هامش برنامج البانوراما.

كما سيتم عرض بعض الأفلام الكلاسيكية للمخرج الراحل انجمار برجمان كذلك سيقام محاضرة لمناقشة أعماله، كما عرض في المؤتمر مختارات من مقدمات أفلام الدورة الحادية عشر.

كذلك يشارك في دورة هذا العام 7 أفلام تنافست على السعفة الذهبية في مهرجان "كان" عام 2018، كما حصد بعضهم جوائز أخرى في مسابقات المهرجان.

والأفلام هي: (At War) ،(Summer) ،(The Wild Pear Tree) ،(Image Book) ،(Cold War) الحائز على جائزة أفضل مخرج، (Happy As Lazzaro) الحائز على جائزة أفضل سيناريو، (Dogman) الحائز على جائزة أفضل ممثل.

كما أن برنامج الدورة الجديدة من بانوراما الفيلم الأوربي ينقسم إلى 7 أقسام، تم استحداث قسمين جديدين فيهما وهما "السينما السيريالية" وقسم "أفلام الأسرة والطفل"، بالإضافة إلى قسم خاص بسينما المخرج السويدي الراحل انجمار برجمان، أما الأقسام الأربعة الأخرى هي: "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية".