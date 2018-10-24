شرطة الرياض تعلن القبض على 5 متهمين بتزوير عملات أجنبية بينهم مصريين

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، العقيد فواز الميمان، القبض على خمسة متهمين «سعودي، وسوداني، وسوري، واثنين من الجنسية المصرية»، بتزوير عملات أجنبية.

وأوضح حسبما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية، صباح الأربعاء، أنه تم القبض على هؤلاء المتهمين بعد توافر دلائل على امتهانهم تسويق العملات المزيفة، مشيرًا إلى ضبط 6500 دولار أمريكي بحوزتهم.

وأضاف أنه تم إيقاف المتهمين، وإحالة القضية للنيابة العامة، مؤكدًا حرص الجهات الأمنية على العمل بقوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.