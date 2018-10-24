وفاة طفل سابع إثر تفشي فيروس في مركز لإعادة التأهيل بنيوجيرسي الأمريكية

توفى طفل سابع، إثر تفشي فيروس، في أحد مراكز إعادة التأهيل بولاية نيوجيرسي الأمريكية، حسبما قالت سلطات الولاية اليوم الأربعاء.

وأكدت إدارة الصحة في نيوجيرسي، وجود 18 حالة إصابة بـ"فيروس غدي"، بين الأطفال المقيمين في مركز واناكي للتمريض وإعادة التأهيل في هاسكل (على بعد حوالي 40 كيلومترًا) شمال غرب مدينة نيويورك.

يذكر أن، الفيروسات الغدية هي عائلة من الفيروسات التي تسبب في كثير من الأحيان مرضًا خفيفًا، خاصة عند الأطفال الصغار.

وقالت السلطات، أمس الثلاثاء، إن ستة أطفال توفوا، وأكدت وفاة الطفل السابع، اليوم الأربعاء، فضلاً عن 11 حالة إصابة لأطفال بالفيروس.