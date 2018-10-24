وزيرة الدفاع الألمانية تصل إلى أستراليا

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، إلى أستراليا، في زيارة تستغرق يومين.

ووصلت «فون دير لاين» إلى كانبرا مساء الثلاثاء، بعد جولة قادتها إلى منغوليا والصين. وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها أستراليا.

وأضافت، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» قبل اجتماع مع وزراء أستراليين، أن ألمانيا وأستراليا تربطهما علاقات كبيرة.

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة الألمانية -في وقت لاحق اليوم الأربعاء- بزيارة متحف الحرب لوضع إكليل من الزهور، قبل أن تلتقي نظيرها كريستوفر باين في المساء.

وبعد ذلك، ستتوجه «فون دير لاين» إلى سيدني للالتقاء بالرياضيين الألمان في دورة ألعاب «إنفيكتوس».