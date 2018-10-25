5 أرقام قياسية من مباراة بروسيا دورتموند أمام أتليتكو مدريد

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شهدت مباراة بروسيا دورتموند الألماني أمام أتليتكو مدريد الإسباني، تحقيق مجموعة من الأرقام القياسية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز عريض للفريق الألماني بنتيجة 4ــ0.

الأول

خسر أتليتكو مدريد بنتيجة 4ــ0 للمرة الأولى تحت قيادة الأرجنتيني ديجو سميوني، خلال دقائق المباراة الــ90 بدوري أبطال أوروبا، كما لم يهزم أتليتكو بهذه النتيجة منذ ديسمبر 2012.

الثاني

شهد اللقاء تسجيل الإنجليزي جادون سانشو هدف لصالح بروسيا دورتمووند، ليصبح أصغر ثاني لاعب يسجل في دوري أبطال اوروبا بعمر 18 عام و212 يوم، بعد مواطنه أليكس تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي الذي سجل هدفه الأول بعمر 18 عام 44 يوم.

الثالث

أحرز البلجيكي أكسيل فيتسل لاعب بروسيا دورتموند هدفه الأول بدوري الأبطال منذ عام 2015 وبالتحديد خلال مباراة زينت الروسي الذي كان يلعب له أمام فالنسيا الإسباني.

الرابع

أصبح الإنجليزي جادون سانشو أول إنجليزي يسجل هدفًا بدوري أبطال أوروبا بقميص فريق غير إنجليزي منذ جوناثان وودجيت لاعب ريال مدريد عام 2005

الخامس

قدم المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق 3 كرات حاسمه، تم التسجيل منها خلال اللقاء، كأفضل صانع فرص للفريق في أخر 6 مباريات.