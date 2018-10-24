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تعرف على التفاصيل الكاملة للإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

محمد علاء:
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 4:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 4:32 م

كشفت وزارة الإسكان، اليوم، النقاب عن تفاصيل الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، المقرر أن يشمل 120 ألف وحدة سكنية، في 8 مدن.

وتقدم «الشروق» عرضًا مبسطًا للتفاصيل الكاملة للوحدات وموعد تسليمها وطريقة الحجز وغيرها.

• طرح كراسات الشروط الأربعاء المقبل بمكاتب البريد.
• الوحدات بمساحات 75 مترا (غرفتان وصالة)، و90 مترا (3 غرف وصالة).
• الوحدات مطروحة في 8 مدن، هي: (أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والغردقة).
• حجز الوحدات إلكترونيا بدءًا من 7 نوفمبر لذوي الاحتياجات الخاصة و15 نوفمبر حتى 15 ديسمبر للمواطنين كافة.
• التخصيص بموجب الأولويات المقررة من مجلس الوزراء.
• تسليم الوحدات بعد سنتين ونصف السنة.
• زيادة الدعم المقدَّم للوحدة حتى 40 ألف جنيه.

- الشروط العامة للحجز:

• عدم حصول الأسرة (الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر) على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة.
• عدم سابقة الاستفادة بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة.
• ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما في تاريخ نهاية التقديم.
• أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا.
• لا يجوز شراء الوحدات نقدًا.
• ألا يقل دخل المتقدم للحجز عن 1300 جنيه ولا يزيد عن 5700 جنيه شهريًا للأسرة أو 4200 جنيه شهريًا للعازب.

- أسعار الوحدات:

• 185 ألف جنيه (قابلة للتغيير في حدود نسبة 10%) للوحدات مساحة 75 مترا.
• 225 ألف جنيه (قابلة للتغيير في حدود نسبة 10%) للوحدات مساحة 90 مترا.

- طريقة الحجز:

• سداد 15 ألف جنيه دفعة جدية حجز.
• التقديم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري.
• سداد مقدم الحجز (15% من قيمة الوحدة مخصوما منها مبلغ جدية الحجز) على 10 دفعات ربع سنوية، تبدأ بعد مارس المقبل.


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