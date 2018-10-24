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العراق: العثور على أوكار لداعش بداخلها أسلحة ومتفجرات في الأنبار

بغداد- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:45 ص

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، العثور على أوكار لتنظيم داعش الإرهابي بداخلها أسلحة ومتفجرات في مدينة القائم بمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان- حسبما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية - إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 تمكنت من الوصول إلى 4 مقرات للإرهابيين في صحراء عكلة البو شهاب في القائم بالأنبار، ومداهمتها وضبط بداخلها أرقام غير قانونية للعجلات، وملف يضم العديد من أرقام خطوط الاتصال".

وأضاف البيان: "تمكننا أيضا من الوصول إلى مخبأ لتخزين العتاد في منطقة (الجزيرة - البو عبيد) في القائم بالأنبار، وضبط بداخله 5 بنادق وهاون عيار 120 ملم كامل، بالإضافة إلى هاون عيار 60 ملم وناظور نهاري كبير وسبطانة عيار 14.5 وهي من مخلفات داعش الإرهابي".


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