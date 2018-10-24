العراق: العثور على أوكار لداعش بداخلها أسلحة ومتفجرات في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، العثور على أوكار لتنظيم داعش الإرهابي بداخلها أسلحة ومتفجرات في مدينة القائم بمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان- حسبما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية - إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 تمكنت من الوصول إلى 4 مقرات للإرهابيين في صحراء عكلة البو شهاب في القائم بالأنبار، ومداهمتها وضبط بداخلها أرقام غير قانونية للعجلات، وملف يضم العديد من أرقام خطوط الاتصال".

وأضاف البيان: "تمكننا أيضا من الوصول إلى مخبأ لتخزين العتاد في منطقة (الجزيرة - البو عبيد) في القائم بالأنبار، وضبط بداخله 5 بنادق وهاون عيار 120 ملم كامل، بالإضافة إلى هاون عيار 60 ملم وناظور نهاري كبير وسبطانة عيار 14.5 وهي من مخلفات داعش الإرهابي".