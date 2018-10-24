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البيت الأبيض: ترامب يراقب عن كثب تطورات محاولات الهجوم بالطرود المشبوهة

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 8:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 8:08 م

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، يراقبان عن كثب تطورات محاولات الهجوم على الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وآخرين عبر إرسال طرود مشبوهة.

وأدانت ساندرز، في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هذه الهجمات، مؤكدةً أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال، مضيفة أن الاستخبارات وغيرها من سلطات إنفاذ القانون تحقق في الحادث وستتخذ الخطوات الملائمة لحماية "أي من يهددهم هؤلاء الجبناء".

يشار إلى أنه تم إرسال طرود مشبوهة اليوم إلى مقار سكن باراك أوباما وهيلاري كلينتون ومبنى "تايم ورنر" الذي يضم مقر قناة "سي إن إن" الأمريكية بمدينة نيويورك وساسة آخرون.


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