محافظ جنوب سيناء يتفقد الاستعدادات لملتقى شباب العالم بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، بجولة ليلية لتفقد استعدادات المدينة لاستضافة ملتقى شباب العالم المقرر انعقاده في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018؛ حيث تفقد أعمال إنشاء ميدان الصداقة الدولية بشارع السلام بجوار أيقونة السلام بشرم الشيخ، وعقد اجتماعًا ميدانيًا مع الفنانين التشكيلين والمختصين لمناقشة المقترحات والأعمال التجميلية بالميدان.

وتفقد فودة أعمال الإضاءة والتجميل وتخطيط الطرق والتي تشمل مد طرق وإضاءة للجبال وأعمال التشجير والتجميل والإنارة؛ حيث سيكون مزارًا سياحيًا دوليًا يضاف للمزارات السياحية الدولية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الأعمال الجارية في الميدان الذي سيشمل أعلام ورموز جميع الدول المشاركة في الملتقى، وكذلك تجهيزات المركز الدولي للمؤتمرات؛ الذي يتسع لأكثر من 4000 فرد.