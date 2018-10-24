قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن الوزارة تحرص على إلغاء الكشف المستعجل بالعيادات الخاصة، لأنه غير قانوني وغير شرعي، معقبًا: «الكشف في العيادة مش طوارئ ومفيهاش شيء من الاستعجال».



وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء، أن الهدف من وراء هذا الأمر هو القضاء على التمييز بين المرضى في العيادات الخاصة، على أساس القدرة المالية للمريض، لأنه حق لكل مواطن.



وتابع: «أنا كمواطن عادي أروح أحجز كشف ويتقالي تعالى بعد أسبوعين، لكن عشان واحد جيبه مليان فلوس يدخل يتعالج دلوقتي، يبقى أنا ذنبي إيه أقعد أتحمل المرض أسبوعين أو ثلاثة؟».



وردّا على مسألة أن هناك من يلجأ للكشف المستعجل بسبب الحالة الطارئة، أوضح أنه لا توجد مستشفى تمتنع عن استقبال هذه الحالات، بما فيها المستشفيات الخاص، متسائلًا: «حتى لو حالة طارئة، هتروح تعمل إيه في العيادة؟».



