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تقرير: تراجع استفسارات الإرشاد على الخط الساخن لمكافحة التطرف الإسلامي بألمانيا

برلين- د ب أ
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 5:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 5:45 م

تراجع عدد الاتصالات التي تلقاها مركز الإرشاد لمكافحة التطرف التابع للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا على الخط الساخن من أقارب إسلاميين متطرفين خلال هذا العام.

وذكرت متحدثة باسم المكتب في تصريحات لصحف مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء إنه منذ بدء عمل مركز الإرشاد قبل ستة أعوام تلقى الخط الساخن نحو 4300 مكالمة.

وأوضحت المتحدثة أن عدد المكالمات تضاعف أربع مرات خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، بينما استقر عند معدل مرتفع مماثل خلال عامي 2016 و2017، ثم تراجع عام 2018 إلى نحو 300 مكالمة.

وأضافت المتحدثة أن مركز الإرشاد يرصد أيضا زيادة نسبية في تعقيد الوقائع المتعلقة بالتطرف الإسلامي التي يتم ذكرها عبر الخط الساخن.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يحيل المتصلين في المعتاد إلى تسع جهات معنية بشؤون المجتمع المدني على مستوى ألمانيا، والتي تتولى فعليا تقديم النصح والإرشاد في هذه الحالات، وذلك بهدف الحيلولة دون انزلاق الشباب إلى الأوساط الإسلامية-السلفية.


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