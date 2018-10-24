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أسامة حسني: تراخي الشناوي السبب في خسارة الأهلي

الشروق
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 12:19 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 12:19 ص

أكد أسامة حسني لاعب النادي الأهلي السابق أن تراخي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، السبب الأكبر في خسارة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، ضمن مباراة إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي أقُيمت على ملعب 8 مايو.

وقال أسامة في تصريحات بقناة النادي الأهلي أنه لولا تراخي الشناوي تسجيل الفريق الجزائري الهدف الأول لحقق الأهلي فوز كبير في المباراة.

وأخطأ محمد الشناوي في التعامل مع تسديدة محمد إسلام بكير ليسجل وفاق سطيف الهدف الأول في الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على وفاق سطيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء. "تابع التفاصيل"


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