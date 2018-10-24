قررت الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، صرف مكافأة الامتحانات 200 يوم للعاملين بالمدارس الرسمية للغات أسوة بالمدارس الرسمية، لم تتغير منذ سنوات، وتم إعداد مقترح للعرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.

وأكد الخطاب الذي وجهته إدارة التعليم الخاص لمديري المديريات، أنه حرصا على مساواة العاملين بالمدارس الخاصة، بنظائرهم بالمدارس الرسمية المناظرة في حدود الإمكانيات المتاحة، وحرصا على مراعاة التطور المالي الذي تشهده البلاد، اقترحت اللجنة صرف مكافأة امتحانات للعاملين بالمدارس الخاصة بواقع 5% من الراتب الأساسي بحد أدنى 9 جنيهات عن كل يوم.

وذكر الخطاب أن زيادة المدير تكون 30 جنيها بإجمالي 6 آلاف جنيه، أما الوكيل 25 جنيها بإجمالي 5 آلاف جنيه، وأعضاء هيئة التدريس 23 جنيها بواقع 4400 جنيه، والإداريين 17 جنيها بإجمالي 3400 جنيه، أما العمال فـ15 جنيها بإجمالي 3 آلاف جنيه.

وأكد الخطاب أنه يتم تطبيق ذلك بدءا من العام الدراسي 2018-2019 وفق الضوابط الآتية: مراعاة التدرج الوظيفي سنوات الخبرة في تحديد قيمة المكافأة، والمشاركة الإيجابية في العمل طوال العام الدراسي، وألا تقل مدة عمل العامل عن 6 أشهر خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، ولو لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافأة بنسبة المدة التي قضاها خلال الفترة المشار إليها.

ويتم صرف المكافأة من بند المكافأة والحوافز وغيرها المقررة للوظائف المناظرة بالمدارس الرسمية المناظرة المقرر بالمادة رقم 38 من القرار الوزاري رقم 420 بشأن التعليم الخاص.

وفي حالة خصم أي مبالغ من مكافأة الامتحانات للعاملين بالمدرسة يكون ذلك في ضوء مبررات قانونية باعتماد التوجيه المالي والإدري والتأكد من الصرف في الموعد المحدد.