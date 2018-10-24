المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي ينفي عدم دستورية اتفاق عسكري مع كوريا الشمالية

نفى المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي «شيونج وا داي»، اليوم الأربعاء، مزاعم بأن مصادقته على اتفاق عسكري مع كوريا الشمالية، بدون موافقة برلمانية، ربما ينتهك الدستور، قائلا إن الدستور يتطلب موافقة برلمانية فقط بالنسبة للاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها مع دول أخرى، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وأكد المتحدث باسم المكتب، كيم إوي-كيوم، أن المصادقة على الاتفاق لا تتطلب موافقة برلمانية؛ نظرا لأن كوريا الشمالية ليست دولة أجنبية، بموجب دستور البلاد.

وقال المتحدث أمام مؤتمر صحفي يومي: «بشكل جوهري أكثر، فإن وصف ذلك بأنه غير دستوري هو الاعتراف بأن كوريا الشمالية دولة فعلية. ومن ثم سينتهك ذلك المادة الثالثة من الدستور، التي تنص على أن جمهورية كوريا تتكون من شبه الجزيرة الكورية (بشكل كامل) والجزر الملحقة».

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد صادقت أمس الثلاثاء على إعلان بيونج يانج المشترك الذي توصلت إليه قيادتا الكوريتين في سبتمبر الماضي.

وترأس «مون»، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، لمناقشة المصادقة على «إعلان بيونج يانج المشترك» و«الاتفاق العسكري لتنفيذ إعلان بانمونجوم».

وقال «مون» إن «المصادقة على إعلان بيونج يانج المشترك لن تسهم في حماية الشعب وتعزيز السلام فحسب، بل ستؤدي إلى التنمية الاقتصادية من خلال القضاء على المخاطر في شبه الجزيرة الكورية»، مضيفا أن سكان المناطق الحدودية سيستفيدون من الفوائد أولا.

وأوضح أن ذلك سيسهم أيضا في تعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بشكل حقيقي.