أستاذ فلسفة: علوم ابن رشد أنارت أروقة جامعات أوروبا والعالم

قالت كاترينا بولو، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن العلماء المسلمين قدموا إسهامات واضحة وعلوم يدرسها العالم حتى وقتنا الحالي، مشيرة إلى أن «ابن رشد» -الفيلسوف الذي يعد من أهم فلاسفة الإسلام والعالم- أحدث تفاهما بين الفلسفة والدين، وكان يرى أن المسلمين يجب أن يدرسوا الفلسفة، كما كان يقدر الثقافة اليونانية والثقافة الأوروبية القديمة، حتى أصبح مثالا مهما للدمج بين الثقافة الإسلامية والثقافة اليونانية.

وأضافت «بولو»، خلال الندوة الدولية التي ينظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بعنوان «الإسلام والغرب.. تنوعٌ وتكاملٌ»، أن ابن رشد تعرض في آخر حياته لمحنة؛ حيث اتهمه بعض علماء الأندلس المعارضين له بـ«الزندقة»، إلا أن علومه أنارت أروقة جامعات أوروبا والعالم.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد افتتح أول أمس أعمال الندوة التي ينظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وتبحث على مدار 3 أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، من خلال نقاشات مستفيضة يشارك فيها نخبة من القيادات والمتخصصين في العلاقة بين الإسلام والغرب، وذلك بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة حول كيفية التعاطي مع تلك القضايا، ودعم الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم، كمواطنين فاعلين ومؤثرين، مع الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم الدينية.