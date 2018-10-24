قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث باسم وزارة البيئة، إن مصر تنتج نحو 100 مليون طن قمامة سنويًا، وأن المشكلة ليست في الكميات اليومية للمخلفات ولكن في تراكم المخلفات الصلبة منذ عقود في بعض المناطق.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه الوزارة أجرت دراسة حول التجارب العالمية في هذا المجال، ووجدت أن القمامة ليست مشكلة ولكنها فرصة للاستثمار كما تفعل معظم دول العالم المتقدمة.

وذكر أن الوزارة لديها خطة طموحة للقضاء على القمامة وتقديم خدمة جيدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تضمن الخطة القضاء على كافة المقالب الموجودة داخل الكتل السكنية ونقلها إلى مدافن صحية موزعة على مستوى الجمهورية في 50 موقعًا، على أن تكون الأولوية للمقالب الأكثر خطورة.