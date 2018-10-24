كيفية إزالة بقع «قوس القزح» من على سطح الموقد السيراميك

إنها مشكلة شائعة بين أسطح المواقد السيراميك؛ بقعة لامعة تشبه قوس القزح، تحدث هذه البقعة عندما تقع المياه المالحة المغلية وتترسب على سطح الموقد في طبقات رقيقة، ثم تعكس هذه الطبقات الضوء بألوان قوس القزح.

لن يزيل سائل التنظيف العادي هذه البقعة، حسبما توضح منظمة حماية المستهلك الألمانية، شتيفتونج فارنتيست، التي تقارن السلع والخدمات وتنشر النتائج في مجلة "تيست".

غير أن أغلب المنظفات المصممة خصيصاً للزجاج السيراميك سوف تجدي نفعاً، حسبما قالت المنظمة بناء على عينة عشوائية، ونشرت النتائج في عدد شهر يوليو الماضي لمجلة "تيست".

والمنظفات المعدلة لتبلغ قيمة الحموضة "بي إتش" فيها 2.6 إلى 3.7 ملائمة للغاية، وعادة ما تحتوي على حمض الستريك.