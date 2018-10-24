«حماية المستهلك» يحذر من الأدوية مجهولة المصدر

علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على تحذير نقابة الصيادلة من التعامل مع بعض التطبيقات التي تبيع الأدوية مجهولة المصدر، قائلًا إن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بكل ما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك المصري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن الدواء من المفترض أن يكون علاجًا للمرض وألا يتسبب في مشكلة لدى المواطن، متابعًا أن الجهاز كان قد أصدر تحذيرًا في سبتمبر الماضي بعدم التعامل مع السلع والأدوية مجهولة المصدر.



وأشار كذلك إلى أن الجهاز قام بعدة حملات مكثفة في عدد من المحافظات في هذا السياق، كالقاهرة والجيزة، والمنيا والإسكندرية، مستطردًا أن هذه الحملات جاءت تزامنًا مع ظهور عدسات لاصقة تباع على الأرصفة، وقد تسبب العمى للمواطن.



وتابع: «ضبطنا كميات كبيرة من هذه العدسات، واتخذنا الإجراءات القانونية حيالها، وضبطنا كذلك كمية من المحاليل الخاصة بالعيون، والتي تباع على الأرصفة، بطريقة تسبب أضرارًا بصحة المستهلك».



وحذرت نقابة الصيادلة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، من التعامل مع المصادر غير المصرح لها ببيع الأدوية مثل تطبيقات الموبايل، لأنها منعدمة الرقابة، ولا تتبع أي جهة في الدولة.