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إصابة شقيقين بمشاجرة بالأسلحة مع مسجل خطر في الزاوية الحمراء

محمد أبوعوف:
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 6:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 6:05 م

أُصيب شقيقان بجروح سطحية بالجسد، وآثار رش خرطوش، إثر تشاجرهما مع مسجل خطر بمنطقة الموقف في الزاوية الحمراء.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء إشارة من مستشفي الدمرداش باستقبالها (عبد الفتاح.م.م)، و(محمود.م.م) مصابين بجرح سطحي، وآثار رش خرطوش، إثر مشاجرة مع مسجل خطر وعاطل، بسبب خلافات حول التواجد بموقف سرفيس الزاوية.

وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط مسجل خطر، وعاطل، وبحوزة الأول سلاح أبيض، وبحوزة الثاني سلاح ناري (بندقية خرطوش)، والمستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما بأقوال المتهمين المضبوطان، والمجني عليهما أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة.


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