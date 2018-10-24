وزارة التموين تتعاقد على شراء 56 ألف طن زيوت نباتية

تعاقدت هيئة السلع التموينية، نيابةً عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 56 ألف طن زيوت نباتية.

وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه تم شراء 30 ألف طن زيت عباد مستورد، و26 ألف طن زيت صويا محلي.