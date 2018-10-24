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تراجع ثقة المستهلك التركي لأدنى مستوى في 10 سنوات

سكاي نيوز:
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 5:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 5:50 م

اظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.3 نقطة في أكتوبر، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو عشر سنوات ومقارنة مع 59.3 نقطة في الشهر السابق.

ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة ويتعين أن يتجاوز المئة لكي يشير إلى تفاؤل.

وسجل مستوى الثقة 56.7 في ديسمبر 2008.

وتأخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة المنخفضة أكثر من 33 بالمئة مقابل الدولار هذا العام بسبب المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق خفضت تركيا بشكل حاد توقعاتها للنمو للعام الحالي والعام القادم، وتوقعت أن يبلغ التضخم 20.8% هذا العام وأن يتراجع إلى 15.9 في 2019.


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