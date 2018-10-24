6 نقاط لا يجب أن تتضمنهم «سيرتك الذاتية»

كتابة سيرتك الذاتية بعناية، أمر شديد الأهمية، لا يجب أن يتم بشكل عشوائي، ولكن هل فكّرت من قبل أن هناك أشياء إذا كتبتها قد تنفّر منك أصحاب العمل وتجعلهم غير راغبين في توظيفك؟

وفقاً لموقع فوربس، فإن أصحاب العمل قد يتخوفون من السير الذاتية لبعض المتقدمين للوظائف إذا احتوت على علامات معينة، مما يجعلهم خائفين من توظيفهم ويتخذون قرارهم بالرفض على الفور؛ لذا نشر الموقع قائمة بستة أشياء من الأفضل ألا تحتوي عليها سيرتك الذاتية، وهي:

1- أن تمتلئ سيراتك الذاتية بالكثير من الوظائف التي مكثت فيها فترة قصيرة وغادرتها، دون أن توضح تفسير لذلك، وهذا بالطبع يجعلهم يتساءلون عن السبب الذي يجعلك لا تمكث في الوظائف طويلاً.

2- أن تظهر السيرة الذاتية مسار مهني متعرّج وغير مبرّر لا يتضمّن تقدمًا في الوظائف.

3- بعض أصحاب الأعمال يتخوفون، حين يكون شهادة تعليمك التي حصلت عليها غير مرتبطة بمجالك الوظيفي.

4- حين توضح سيرتك الذاتية، أنك قضيت فترات طويلة بدون عمل على الإطلاق بين الوظائف التي شغلتها في أماكن مختلفة، فإن هذا يدعو للقلق.

5- عندما تتقدّم لوظيفة ما، يجب أن تحرص على أن توضح سيرتك الذاتية أسباب واضحة تؤهلك للعمل بها، لأن أصحاب الأعمال يشعرون بالقلق، حين يرون أنه لا يوجد ارتباط بين قدراتك المهنية وبين الوظيفة التي تقدمت لها.

5- لا يستطيع أصحاب العمل الثقة في قدراتك؛ إذا احتوت سيرتك الذاتية على العديد من الأخطاء المطبعية والإملائية.

6- إذا تقدمت لوظيفة أقل من قدراتك الموجودة داخل السيرة الذاتية، على سبيل المثال إذا تقدمت لتعمل كموظف بشركة ما، وفي وقت سابق كنت تعمل كمدير في شركة مماثلة، هذا يفجّر الأسئلة حول السبب الذي يدفع شخص ما إلى الرغبة في اتخذ خطوة إلى الوراء، والعمل في وظيفة أقل من التي كان يعمل بها، وقد يثير الشكوك في قدراتك.