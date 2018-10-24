رئيس المركزي السعودي: المملكة لن تعاقب البنوك التي قاطعت مؤتمر الاستثمار

قال محافظ البنك المركزي السعودي، إن المملكة لن تعاقب البنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر الاستثمار في الرياض وأعاد التأكيد على التزام بلاده بربط عملتها بالدولار الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" في مقابلة مع تلفزيون العربية يوم الأربعاء إنه سيظل بوسع المؤسسات التي انسحبت من المؤتمر السعودي التقدم بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية للعمل في المملكة.

وجدد التزام بلاده بالدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار مضيفا أن الضغط الحالي على سعر الربط أقل بكثير من الماضي عندما انهارت أسعار النفط.

كان الريال هوى إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.7526 مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر بسبب القلق من أن يضر اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بالاستثمار الأجنبي في السعودية، لكن العملة عوضت بعض خسائرها وبلغت 3.7511 ريال للدولار يوم الأربعاء.