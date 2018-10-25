البلاط الملكي: قرينة ولي عهد النرويج تعاني من مرض مزمن في الرئة

أعلن البلاط الملكي في النرويج، اليوم الأربعاء، أن قرينة ولي عهد البلاد الاميرة ميت-ماريت تعاني من مرض مزمن في الرئة، وهو ما سيستدعي أحيانًا غيابها عن بعض المهام الرسمية المنوطة بها.

وقالت الأميرة التي تبلغ من العمر 45 عامًا في بيان: "كان لدي بعض المسائل الصحية لسنوات، والآن نعلم المزيد عن سببها".

وأضافت: " تعني حالتي أن قدرتي على العمل ستتغير. قررت وولي العهد، أن نعلن أنه سيكون هناك حاجة إلى التخطيط لبعض الأوقات التي لن يكون لدي فيها ارتباطات رسمية".

وقال الطبيب المعالج، كريستين بيورو، من مستشفى جامعة أوسلو، في بيان، إن الأميرة ميت-ماريت تعاني من نوع من التليف الرئوي، موضحًا أنه لم يتم تحديد نوع التليف بعد.

وتزوجت ميت-ماريت، الأمير هاكون، نجل الملك هارالد والملكة سونيا، في أغسطس عام 2001، ولديهما طفلان، الأميرة أنجريد الكسندرا، التي تبلغ من العمر 14 عامًا، والأمير سفير ماجنوس، 12 عامًا.

ولدى الأميرة، ابن من علاقة سابقة، يدعى ماريوس بورد هويبي، يبلغ من العمر 21 عامًا.