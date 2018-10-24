قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين وتحاصر مقر محافظة القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس وحاصرت مقر محافظة ووزارة شؤون القدس في حي ضاحية البريد، شمال المدينة المحتلة، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بينهم طفلان، وحولتهم إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة المقدسة.

وحاصرت قوات الاحتلال مقر محافظة ووزارة شؤون القدس في حي ضاحية البريد، شمال المدينة المحتلة، دافعة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ومخابراتها، ومنعت الموظفين من الدخول إليه أو الخروج منه، واعتلت أسطح بنايات مجاورة وسط إغلاقٍ كامل للشارع الرئيس والشوارع الفرعية في ضاحية البريد، وشرعت بالتقاط صور من خارج المقر ومعاينته قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوة احتلالية خاصة، اختطفت محافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابرات ضواحي القدس العقيد جهاد الفقيه، يوم الأحد المنصرم، وأفرجت عنهما أول أمس الاثنين.

وفي طولكرم شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من مناطق متفرقة من المحافظة بعد مداهمة منازلهم.

وفي جنين، فتشت قوات الاحتلال، عشرات المنازل في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت البلدة فجرا، بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت فرقة مشاة في الشوارع، واقتحمت عشرات المنازل في حي منطقة الرأس الشمالي وفتشتها، واستجوبت ساكنيها، كما داهمت متنزه البلدية وفتشته.

وفي قلقيلية، فتشت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في قرية كفر لاقف، شرق قلقيلية، واعتقلت شابا.

أما في ضواحي رام الله، فأغلقت قوات الاحتلال، مدخل قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرى بني زيد الغربية، ما اضطر بعض الموطنين لسلوك طرق التفافية.

وفي جنوب الضفة الغربية، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حلحول بالبوابات الحديدية، وداهمت عدة منازل في بني نعيم، ومدينة الخليل.

وأكدت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة حلول بالبوابات الحديدية، ومنعت مركبات المواطنين من الحركة.

وكانت قوات الاحتلال داهمت حلحول شمالا واحتجزت ثلاثة مواطنين في منطقة الحواور مساء أمس، وأطلقت سراحهم صباح اليوم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين.