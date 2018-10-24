إخراج دوقة «ساسكس» من سوق «في فيجي» بسبب مخاوف أمنية

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء، أن الفريق الأمني لدوقة ساسكس ميجان قام بإخراجها سريعاً من سوق في فيجي، عقب أن شعر بالخوف بسبب الحشود المجتمعة في المكان.

وكان من المقرر أن تستمر زيارة ميجان في سوق بلدية سوفا لمدة 20 دقيقة، ولكن الفريق الأمني المصاحب لها قام بإخراجها بعد 6 دقائق فقط.

وقال صحفيون كانوا متواجدين في السوق، إن مواطني فيجي كانوا يشعرون بالحماسة الشديدة لرؤية شخصية ملكية، وبدأوا في الغناء ولكن لم يخرجوا عن السيطرة.

وأفادت شبكة "نيوز ليمتد" الأسترالية، أن قرار إخراج ميجان من السوق جاء مباشرة من مسؤولي قصر كينسينجتون.

وأدلت ميجان بأول خطاب رسمي لها في الجولة الملكية، في وقت سابق من اليوم، حيث شددت هاري على أهمية تعليم المرأة، وكيف يمكن أن يفيد ذلك المجتمع بأكمله.

وتحدثت ميجان في جامعة "ساوث باسيفيك" في سوفا، عن نضالها من أجل توفير نفقات تعليمها الجامعي في الولايات المتحدة قبل أن تصبح ممثلة ناجحة.

وقالت ميجان أمام الحشد: "كان ذلك من خلال المنح الدراسية، وبرامج المساعدات المالية والعمل أثناء الدراسة، حيث أنفقت ما كنت أتقاضاه من وظيفة في الحرم الجامعي مباشرة على دراستي، حتى تمكنت من الالتحاق بالجامعة".

وأضافت: "دون شك، كان هذا يستحق كل جهد، وينبغي منح الجميع فرصة تلقي التعليم الذي يريدونه.. وبالنسبة للنساء والفتيات في الدول النامية، هذا أمر حيوي".

وقالت إن توفير فرص التعليم للنساء هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ "لأنه عندما يتم إعطاء الفتيات الأدوات المناسبة للنجاح، فيمكنهن خلق مستقبل لا يصدق، ليس فقط لأنفسهن ولكن أيضًا لمن حولهن".

ويعد هذا هو الخطاب العام الثاني الذي تلقيه دوقة ساسكس منذ زواجها من الأمير هاري في مايو، وكان الخطاب الأول في لندن عند إطلاق كتاب للطبخ شاركت في كتابة مقدمته، ومن المقرر أن يتوجه الزوجان الملكيان إلى تونجا، غداً الخميس.