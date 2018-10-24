الأربعاء 24 أكتوبر 2018 8:59 ص القاهرة القاهرة 25.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

رئيس الهلال السعودي يواسي عموري بعد إصابته بالرباط الصليبي

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 8:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 8:58 ص

واسى محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، صانع اللعب الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الديربي، التي جمعت بين الهلال والشباب في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان واستبدل على إثرها بعد مرور 12 دقيقة من انطلاق المباراة.

وكتب محمد بن فيصل، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر مؤلم لكل عشاق كرة القدم، ألف سلامة وترجع أقوى بإذن الله، كلنا معك وسنبقى معك".

يذكر أن عموري انتقل إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع فريق العين الإماراتي، وقدم مستويات طيبة مع ناديه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك