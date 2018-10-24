روسي يحاول تهريب زوجته المتوفية إلى أوكرانيا وكأنها شخص حي

ذكر سلاح خفر الحدود الأوكراني، أن رجلاً روسيًا، حاول تهريب زوجته المتوفية، إلى أوكرانيا المجاورة أمس الثلاثاء، بالتمويه وكأنها شخص حي وتثبيتها في المقعد الخلفي لسيارتهما.

ونقل المتحدث باسم خفر الحدود، أوليه سلوبوديان، في بيان عن الرجل وابنه الأوكراني قولهما، إنهما كانا يقودان السيارة إلى منطقة زاباروجيا جنوب البلاد؛ لتشييع المرأة إلى مثواها الأخير، بعد وفاتها أمس الأول الاثنين.

وقال المتحدث، إنه بينما سمحت السلطات الروسية للأسرة بالمرور، ثارت شبهات في الجانب الأوكراني.

وأظهرت الصور، أن المرأة كانت مغطاه تمامًا بملابس شتوية، شملت قبعة رأس وقفازات، بوسادة على وجهها، وكان قد تم تثبيتها في المقعد الخلفي.

وبدأت السلطات الأوكرانية، تحقيقًا للاشتباه في حدوث جريمة قتل، حسب المتحدث.