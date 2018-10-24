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حاكم نيويورك يؤكد إرسال طرد مشبوه بالبريد إلى مكتبه

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:15 م

قال حاكم نيويورك، أندرو كومو، إن طردًا مشبوهًا أرسل أيضًا إلى مكتبه في مدينة نيويورك.

وأشار كومو، وهو ديمقراطي يخوض الانتخابات سعيًا للفوز بفترة جديدة، إلى أن الطرد "يجري التعامل معه"، مؤكدًا أنه لن يشعر بالدهشة إذا تم العثور على المزيد من الطرود.

وكشف، عن أنه كان هدفاً واضحاً لسلسلة من الطرود المفخخة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك؛ لتقديم تحديث حول الطرود الأخرى التي أرسلت إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والرئيس السابق باراك أوباما.

واعتبر كومو، أن إرسال مثل هذه الطرود هو "عمل إرهابي"، وبالتالي هي محاولة لإثارة الخوف بين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي في السادس من نوفمبر، مضيفًا أن سكان نيويورك لن يرضخوا للترهيب.


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