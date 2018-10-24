نائب الرئيس الأمريكي يدين محاولات الهجوم على أوباما وكلينتون عبر إرسال طرود مشبوهة

أدان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، محاولات الهجوم التي تمت بإرسال طرود مشبوهة إلى مقار سكن الرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون وآخرون.

وقال بنس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "تلك الأفعال الجبانة هي ممارسات حقيرة وليس لها مكان في الولايات المتحدة الأمريكية"، معربا عن امتنانه للاستجابة السريعة للسلطات الاستخباراتية والشرطة الفيدرالية وسلطات إنفاذ القانون المحلية.

وأكد بنس أن المسؤولين عن تلك المحاولات - التي استهدفت أيضا مبنى "تايم ورنر" الذي يضم مقر قناة "سي إن إن" الأمريكية - سيتم تقديمهم إلى العدالة.