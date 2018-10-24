الأربعاء 24 أكتوبر 2018 5:36 ص القاهرة القاهرة 25.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

مدير مستشفى مطوبس يكشف أسباب وفاة 4 عمال في بيارة كفر الشيخ

مستشفى مطوبس - أرشيفية
مستشفى مطوبس - أرشيفية
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 4:06 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 4:06 ص
كشف الدكتور سامي عبد المقصود، مدير مستشفى مطوبس بكفر الشيخ، عن أسباب وفاة 4 أشخاص ببيارة في قرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، قائلًا إن سبب الوفاة هو الغرق وليس الاختناق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، أن المستشفى تلقت خبرًا من إدارة الإسعاف حوالي الساعة 11 صباحًا بوجود كارثة بقرية منية المرشد، وتم إبلاغ وكيل الوزارة، وعلى الفور تأهبت المستشفى لاستقبال المصابين. 

وذكر أن المستشفى لا علاقة لها بها الموضوع، مشيرًا إلى احتمالية أن تكون هذه الوفيات ناتجة عن وجود ماكينات لشفط المياه، قائلًا: «معلوماتي إن البيارة فيها ماكينات شفط عشان تشفط المياه».

وتوفي 4 أشخاص بإحدى محطات الصرف، بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، بكفر الشيخ، خلال عملية إصلاح لإحدى البيارات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك