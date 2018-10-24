مدير مستشفى مطوبس يكشف أسباب وفاة 4 عمال في بيارة كفر الشيخ

كشف الدكتور سامي عبد المقصود، مدير مستشفى مطوبس بكفر الشيخ، عن أسباب وفاة 4 أشخاص ببيارة في قرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، قائلًا إن سبب الوفاة هو الغرق وليس الاختناق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، أن المستشفى تلقت خبرًا من إدارة الإسعاف حوالي الساعة 11 صباحًا بوجود كارثة بقرية منية المرشد، وتم إبلاغ وكيل الوزارة، وعلى الفور تأهبت المستشفى لاستقبال المصابين.



وذكر أن المستشفى لا علاقة لها بها الموضوع، مشيرًا إلى احتمالية أن تكون هذه الوفيات ناتجة عن وجود ماكينات لشفط المياه، قائلًا: «معلوماتي إن البيارة فيها ماكينات شفط عشان تشفط المياه».



وتوفي 4 أشخاص بإحدى محطات الصرف، بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، بكفر الشيخ، خلال عملية إصلاح لإحدى البيارات.