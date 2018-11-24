بريطانيا وإسبانيا نجحتا فى تسوية الخلاف حول جبل طارق وتمكنتا من إزالة العقبة الرئيسية

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نجحت بريطانيا وإسبانيا فى تسوية خلاف حول جبل طارق، لتتمكن الدولتان من إزالة العقبات الأخبرة فى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وذلك حسبما أعلنت، اليوم السبت، الحكومة البريطانية وحكومة جبل طارق.