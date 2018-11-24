إسبانيا تؤكد أنها لم تعد تعارض «بريكست» بشأن جبل طارق

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن البلاد رفعت اعتراضها على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المبرم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال في مدريد إن الخطوة هي نتيجة لاتفاق بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا فيما يتعلق بعملية المفاوضات المستقبلية بشأن شبه جزيرة جبل طارق.

ونجحت بريطانيا وإسبانيا فى تسوية خلاف حول جبل طارق ما بعد (بريكست)، لتتمكن الدولتان من إزالة العقبات الأخيرة فى اتفاق البريكست، وهو الأمر الذي سيتم اتمامه غدا الأحد في قمة خاصة.

وأعلن عن الاتفاق في بيانات صادرة عن الحكومة البريطانية وحكومة جبل طارق . وبموجبه لن يؤثر اتفاق بريكست على الوضع التفاوضي لبريطانيا فيما يتعلق بأراضيها في المستقبل.

وبحسب بيان صدر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، "يفرض (الاتفاق) التزامات فيما يتعلق بالنطاق الإقليمي للاتفاقيات المستقبلية".