موريتانيا تبدي استعدادها لاحتضان اجتماع خارجية المغرب العربي

أعربت موريتانيا، اليوم السبت، عن استعدادها لاستضافة الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي الذي يعاني من الجمود منذ أكثر من عشرين عاما.

وجاءت الدعوة الموريتانية في بيان لوزارة الخارجية وبعد يومين من دعوة جزائرية لعقد هذا الاجتماع لتنشيط الاتحاد المغاربي.

ورحب البيان الموريتاني بالدعوة إلى انعقاد دورة طارئة لوزراء خارجية دول الاتحاد وعبرت نواكشوط عن "رغبتها واستعدادها لاستضافة هذه الدورة في أقرب الآجال".

وذكر البيان بدأب موريتانيا في كل المحافل العربية والقارية والدولية على التأكيد على تمسكها باتحاد المغرب العربي إطارا لتعزيز أواصر الأخوة وأداة لتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين الأشقاء في عالم تفرض التكتلات نفسها فيه كصيغة لا بديل عنها لمواجهة التحديات".

وقال البيان الموريتاني، إن نواكشوط انطلاقا من هذا الموقف المبدئي الراسخ لتثمن كل المبادرات التي من شأنها الإسهام في تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي سعيا إلى تحقيق تطلعات أبنائه.

وتقيم موريتانيا علاقات وثيقة مع بلدان اتحاد المغرب المغربي وانتهت مؤخرا سنوات من الفتور في علاقات نواكشوط والرباط وتم تبادل السفراء بين البلدين.