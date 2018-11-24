«ترامب» يلجأ للمحكمة العليا لحظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في أن تصدر المحكمة العليا في الولايات المتحدة على الفور حكما بشأن الحظر الذي فرضه على خدمة المتحوّلين جنسيا في صفوف الجيش، مما أثار مخاوف بشأن الإجراءات القضائية وفزع منظمات حقوق الإنسان التي تسعى إلى ضمان المساواة.

وقد حكمت المحاكم الأدنى حتى الآن بشكل كبير ضد ترامب، حيث جمدت خطته، وقبلت الحجج بأن الحظر مبني على التمييز وليس على الفعالية العسكرية.

ويطالب المحامي العام نويل فرانسيسكو المحكمة العليا بدمج ثلاث قضايا في المحاكم الأدني والبت فيها في فترة ولايتها الحالية، وفقا لوثائق قدمت للمحكمة يوم الجمعة.

وعادة لا تنظر المحكمة العليا في القضايا إلا بعد أن تنظرها المحاكم الأدنى في السلطة القضائية.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإدارة في نفس الأسبوع الذي دخل فيه ترامب في حرب كلامية مع رئيس المحكمة جون روبرتس. ومن النادر جداً أن يوبخ رئيس المحكمة العليا رئيساً.

ويبدو أن ترامب غاضب من الأحكام الصادرة ضده من قبل المحاكم الدنيا، واتهم القضاة بتعريض الأمن القومي للخطر.

وكان الرئيس قد أعلن حظر خدمة المتحوّلين جنسيا في صفوف الجيش على تويتر في عام 2017، وبعد ذلك صاغت الإدارة السياسة الحظر بشكل رسمي.