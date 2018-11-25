أوكرانيا تعلن مجددا تأجيل مشروع بناء الجدار مع روسيا لعام 2021

أعلن وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف مجددا تأجيل مشروع بناء الجدار عند الحدود مع روسيا حتى عام 2021.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن آفاكوف قوله، إنه تم الانتهاء من حوالي 47% من العمل في إطار مشروع الجدار، كاشفا أنه قد تم تخصيص 14.4 مليون دولار من ميزانية أوكرانيا لعام 2019 لتنفيذه.

وأشار إلى أن "مستوى ونوعية الهياكل الهندسية عالية جدا. والعمل على طول الحدود ليس مجرد سياج من أسلاك، الأهم هنا هو العنصر الفكري والتجاوب".

وقد أعلنت أوكرانيا في 2017 تمديد مشروع "الجدار" على الحدود مع روسيا من 2018 إلى 2020 بسبب نقص التمويل.

وينص مشروع "الجدار" الذي قدمه رئيس الوزراء الأوكراني السابق إرسيني ياتسينيوك أوائل سبتمبر 2014، على بناء خندق طوله أكثر من 3 آلاف كيلومتر وعرضه 4 أمتار وعمقه متران مع تزويده بمنظومات رصد إلكتروني وبكلفة 66 مليون يورو.