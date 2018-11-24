محتج هدد بتفجير قنبلة يدوية في فرنسا يسلم نفسه للشرطة

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول رسمي، أن المحتج الفرنسي الذي كان يحمل قنبلة يدوية ويرتدي "سترة صفراء" مشابهة لتلك التي يرتديها محتجون على ارتفاع الضرائب على الوقود سلم نفسه للشرطة.

وسلم الرجل الذي طلب مقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون، نفسه للشرطة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، في موقف للسيارات بمركز تسوق بمنطقة أنجيه في غرب فرنسا بعد عدة ساعات من المفاوضات.

وكان الرجل البالغ من العمر 45 عاما قد ظهر بعد ظهر أمس الجمعة، في مغسلة للسيارات مهددا بتفجير قنبلة يدوية، مما أجبر القوات الخاصة الفرنسية على إخلاء المنطقة.

وكانت السلطات الفرنسية قد وصفت الوضع في وقت سابق من يوم الجمعة بأنه خطير للغاية.